Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Unfallverursacher hinterlässt in Wittlich Schaden im 4-stelligen Bereich

Wittlich (ots)

Am Freitag, den 24.11.2023 in der Zeit von 08:00 - 16:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren weißen PKW auf dem Parkplatz der Physiopraxis Engel in der Römerstraße. Gegen 16:00 Uhr stellte sie eine nicht unerhebliche Beschädigung an ihrer Fahrerseite fest. Bei der Unfallaufnahme konnten rote Lackanhaftungen festgestellt werden, die von dem verursachenden PKW stammen müssten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/926-0 oder per E-Mail an die piwittlich.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

