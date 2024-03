Polizei Hagen

POL-HA: Fahrzeugführer mit Betäubungsmitteln unterwegs - Blutprobe

Hagen (ots)

Am Samstag, 09.03.2024, kontrollierte die Polizei an der Hengsteyer Straße einen 27-jährigen Fahrzeugführer aus Unna. Der Mann war aufgefallen, weil an seinem Opel ein Frontscheinwerfer defekt war. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten Betäubungsmittel in dem Fahrzeug und beschlagnahmten diese. Da der junge Mann deutliche Anzeichen aufwies, dass er selber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Er muss sich nun wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln und, je nach Ergebnis der Blutprobe, wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

MS

