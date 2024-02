Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Am 24.02.2024 führten Beamte der Polizei Hildesheim Geschwindigkeitsmessungen zur Überwachung des Straßenverkehrs durch.

In der Zeit von 09:00 - 16:00 Uhr wurden in der Steuerwalder Straße, an der B1 in Höhe der Schützenwiese sowie an der B6 in Höhe der Ortschaft Achtum diverse Fahrzeuge einer Messung unterzogen.

Dabei konnten insgesamt 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, der schnellste gemessene Autofahrer war dabei mit 95 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs. Gegen die Autofahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell