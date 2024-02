Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung an der B3 zwischen Alfeld und Delligsen - Zeugenaufruf

Alfeld (msc) - Am 24.02.2024 gegen 08:30 Uhr wird der Polizei Alfeld gemeldet, dass es auf dem Parkplatz an der B3 zwischen Gerzen und Delligsen zu einer illegalen Müllentsorgung gekommen ist. Im Rahmen der Ermittlungen wird festgestellt, dass dort ca. 50 Säcke mit Abfall entsorgt wurden. Weiter konnten erste Anhaltspunkte zum möglichen Verursacher erlangt werden. Personen, die in den letzten Tagen an dem Parkplatz verdächtige Personen oder Kraftfahrzeuge wahrgenommen haben oder Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld, unter 05181/8073-0, in Verbindung zu setzen.

