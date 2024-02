POL-HI: Vandalismus auf dem Friedhof in Sottrum

Hildesheim (ots) - Alfeld (msc) - In der Zeit vom 23.02.2024 gegen 20:00 Uhr bis zum 24.02.2024 gegen 13:00 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Alfeld zu einer Sachbeschädigung an einem PKW gekommen. Dabei haben unbekannte Täter den Opel Astra eines 21-Jährigen Alfelders mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verkratzt. An dem Opel ist ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR entstanden. Personen, die Angaben zu ...

