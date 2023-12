POL-WES: Hamminkeln - Brand eines Mehrfamilienhauses

Xanten (ots) - Die Polizei sucht Hinweise zu einer Gruppe von Jugendlichen, die am Sonntag gegen 21.35 Uhr Eisbrocken gegen einen Bus geworfen haben. Der 52-jährige Busfahrer war mit seinen Fahrzeug auf der Heinrich-Lensing-Straße in Richtung Augustusring unterwegs. In Höhe der Hausnummer 56 warfen Jugendliche mehrere Eisbrocken gegen die Frontscheibe des Busses. Dadurch entstand ein Riss in der Scheibe. Der Fahrer ...

