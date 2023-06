Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte bei Straßenbahnunfall

Erfurt (ots)

Bei einem Straßenbahnunfall im Erfurter Norden wurden am Montag zwei Personen leicht verletzt. Kurz nach 16:00 Uhr fuhr eine Straßenbahn der Linie 1 auf der Riethstraße in Richtung Mainzer Straße. Auf der Fahrbahn rechts neben der Tram fuhr ein 39-jähriger E-Scooter-Fahrer. Aufgrund eines Fahrfehlers touchierte der Mann die Straßenbahn seitlich. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Um Schlimmeres zu verhindern, leitete der Straßenbahnfahrer eine Gefahrenbremsung ein, woraufhin eine 72-jährige Dame in der Bahn stürzte und sich ebenfalls leicht verletzte. Sowohl der E-Scooter-Fahrer als auch die 72-Jährige mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell