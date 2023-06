Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Am Wochenende richteten in Erfurt Unbekannte Sachschaden von insgesamt 3.600 Euro an. Zwischen Samstag und Sonntag hatten Vandalen in der Iderhoffstraße von einem geparkten Audi alle vier Reifen zerstochen. In der Körnerstraße hatten es unbekannte Täter im gleichen Tatzeitraum auf den Audi einer 22-Jährigen abgesehen. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzen sie alle Seiten des Wagens. Wer für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, ist noch unklar. (DS)

