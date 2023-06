LPI-EF: Ausgeraubt

Erfurt (ots) - Unbekannte stahlen in Erfurt im Bereich der Kleingartenanlage Am Salinengraben ein Motorrad. Der 46-jährige Besitzer hatte seine Kawasaki Ninja ZX-10R am Samstagabend vor dem Haus eines Bekannten abgestellt. Am Sonntagmorgen war das Motorrad im Wert von 8.000 Euro spurlos verschwunden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf und hat die Fahndung nach dem Kraftrad eingeleitet. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

