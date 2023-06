LPI-EF: Betrügerische Investition

Erfurt (ots) - Mit knapp 3,5 Promille nahm ein 26-jähriger Autofahrer in Erfurt am Straßenverkehr teil. Ein Zeuge hatte Samstagmorgen im Norden der Stadt einen BMW-Fahrer dabei beobachtet, wie dieser scheinbar volltrunken mit seinem Wagen von einem Parkplatz auf die Moskauer Straße fuhr. Als die Beamten kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, fanden sie den 26-Jährigen schlafend in seinem Fahrzeug. Zudem fanden ...

