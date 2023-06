Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Vollrausch auf die Straße

Erfurt (ots)

Mit knapp 3,5 Promille nahm ein 26-jähriger Autofahrer in Erfurt am Straßenverkehr teil. Ein Zeuge hatte Samstagmorgen im Norden der Stadt einen BMW-Fahrer dabei beobachtet, wie dieser scheinbar volltrunken mit seinem Wagen von einem Parkplatz auf die Moskauer Straße fuhr. Als die Beamten kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, fanden sie den 26-Jährigen schlafend in seinem Fahrzeug. Zudem fanden sie in dem BMW mehrere geöffnete und geleerte Bier- und Schnapsflaschen. Wie der Zeuge weiter berichtete, fuhr der 26-Jährige bis zur Bukarester Straße und kehrte anschließend wieder zu dem Parkplatz zurück. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (DS)

