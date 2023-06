Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Schatten der Nacht durch den Garagenkomplex

Sömmerda (ots)

An Wochenende wurde gleich in 2 Garagenkomplexen der Sömmerdaer "Neuen Zeit" eingebrochen. Zunächst griffen die unbekannten Täter den Garagenkomplex der Käthe-Kollwitz-Straße an und versuchten in 4 Garagen einzubrechen. Davon konnten sie jedoch nur 2 öffnen. Hierbei verursachten sie einen Schaden von insgesamt 1.000EUR. Entwendet haben die Täter jedoch nichts. Im Garagenkomplex der Lucas-Cranach-Straße öffneten die unbekannten Täter gleich 6 Garagen. Der Sachschaden war zwar wesentlich geringer, jedoch erbeuteten sie Angel- und Campingausrüstung sowie Werkzeug im Gesamtwert von 3.600EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden. (rs)

