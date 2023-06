Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baum in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Sonntagmorgen in einer Grünanlage zwischen der Henning-Goede-Straße und der Cusanusstraße zum Einsatz. Anwohner hatten die Rettungsleitstelle zuvor über einen brennenden Baum in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch. Der verursachte Schaden am Baum wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ermittlungen der Polizei führten zum Anfangsverdacht der Brandstiftung. Zeugen, die zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0156053 bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell