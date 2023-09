Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Linienbus verursacht Unfall

Northeim (ots)

Northeim, Harztor, Donnerstag, 31.08.2023, 06.55 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Drei Fahrzeuge beschädigt.

Am Donnerstag gegen 06.55 Uhr kam es am Harztor in Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 54-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau fuhr mit einem Linienbus (mit Fahrgästen besetzt, genaue Anzahl nicht bekannt) vom Friedhof in Richtung stadteinwärts. Vor ihm befand sich ein Pkw Ford mit einem 20-jährigen Kalefelder, welcher verkehrsbedingt abbremste. Das wurde durch den 54-Jährigen zu spät bemerkt und er fuhr auf den Pkw Ford auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw Ford auf einen vor ihm befindlichen Pkw Volvo einer 33-jährigen Frau aus Osterode geschoben.

Alle Personen blieben unverletzt.

Die Schadenshöhe an den drei Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 54-Jährige Alkoholgeruch aufwies. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Northeimer Dienststelle ergab einen Wert von 0,1 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell