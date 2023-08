POL-NOM: Anliegerhinweis - Zufahrtverbot/Parkverbot

Uslar (ots) - USLAR, (go), SIEMENSSTRASSE, zwischen Montag, dem 28.08.2023, 22:00 Uhr und Dienstag, dem 29.08.2023, 14:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Kindergarten. Dort entwendeten sie aus Schränken Bargeld, sowie diverse Behältnisse, in denen das Geld lagerte. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 285 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte ...

