Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es zwischen 19 Uhr und 21:10 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße. Die Täter verschafften sich auf bislang noch unbekannte Art und Weise über die Eingangstür Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurden mehrere Geldkassetten mit Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell