POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - In Lippstadt haben am gestrigen Mittwoch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Wache Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität durchgeführt. Ihr Fokus konzentrierte sich auf den Bereich der Innenstadt. Insbesondere der in dem Bereich befindlichen Parkanlagen. Dort wurden fünf Personen Platzverweise erteilt, ...

