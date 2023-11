POL-SO: Flucht vor der Polizeikontrolle

Rüthen (ots) - In der Ziegeleistraße in Rüthen ist es in der Zeit vom 20.11.2023, 10:30 Uhr - 22.11.2023, 15:30 Uhr zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff gekommen. An insgesamt vier LKW wurde versucht Diesel abzupumpen, wobei es bei einem LKW nicht gelang, den Tankdeckel gewaltsam zu öffnen. Aus den angegangenen drei anderen LKW wurden ca. 1400 Liter Diesel entwendet. An den LKW selbst entstand ein Sachschaden von ...

