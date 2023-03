POL-DA: Höchst: Berauscht und Drogen dabei/Kontrollen mit Folgen

Darmstadt (ots) - Am Freitag (24.03) in der Nacht zum Samstag kam es auf der Rheinstraße 47 in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter schwarzer Audi beschädigt wurde. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den Audi und hinterließ dort einen Sachschaden von mindestens 1000 EURO. In diesem Zusammenhang ...

mehr