Polizei Bochum

POL-BO: Auf frischer Tat ertappt - Polizei nimmt Einbrecher vorläufig fest

Witten (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Einbrecher am Freitagabend, 15. Dezember, gegen 22.10 Uhr in Witten.

Als ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Gartenstraße in den Keller ging, entdeckte er dort den Einbrecher. Als er ihn ansprach, flüchtete der Mann.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen (40, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) kurz darauf vorläufig fest. In einem Gebüsch fanden sie den Rucksack des Mannes, in dem sich Einbruchswerkzeug und Diebesgut befanden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell