POL-BO: Brand in Herner Mehrfamilienhaus - Zwei Personen verletzt

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 16. Dezember, gegen 20 Uhr im Kreuzungsbereich Westring/Alleestraße in Bochum-Mitte wurde ein Fußgänger (31, aus Bochum) verletzt. Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Der Bochumer wollte die Straße an der Fußgängerampel überqueren, als er von einem rechts abbiegenden Auto ...

