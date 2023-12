Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Bochum: Polizei fahndet nach einem Täter und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen, 15. Dezember, einen Bochumer (25) angegriffen und dessen Geldbörse gestohlen. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 3.15 Uhr war der 25-Jährige vom Hauptbahnhof kommend auf der Wittener Straße in Bochum-Mitte unterwegs. Seinen Angaben zufolge wurde er in Höhe der Hausnummer 98 unvermittelt von einem Unbekannten angegriffen und mehrfach mit einem Schlagstock geschlagen. Der Täter stahl das Portemonnaie des Bochumers und flüchtete in Richtung Christ-König-Straße.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Bochumer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Nach Zeugenangaben sei der Flüchtige männlich, 170 bis 180 cm groß und schlank. Er habe kurze, dunkle und lockige Haare sowie ein markantes Gesicht. Bekleidet sei er mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Lederjacke gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell