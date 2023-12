POL-BO: Aktualisierung: Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen nach umfangreichen Ermittlungen drei Personen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität fest

Herne (ots) - Ein 34-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 13. Dezember, in Herne-Baukau schwer verletzt worden. Nach aktuellem Stand befuhr der 34-jährige Herner gegen 21.20 Uhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen. In Höhe der Hausnummer 130 wendete er seinen Pkw. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Auto eines ...

