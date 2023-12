POL-BO: Schwerer Unfall: Junge (3) kommt ins Krankenhaus - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Ein Feuerwerkskörper hat am Mittwoch, 13. Dezember, gegen 9.30 Uhr einen Polizeieinsatz an einem Wittener Gymnasium ausgelöst. Zeitgleich gingen bei den Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr Notrufe ein, in denen von einem lauten Knall aus dem Bereich der Schule an der Synagogenstraße berichtet wurde. Schnell konnten Einsatzkräfte der Polizei vor ...

mehr