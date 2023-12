POL-BO: Abbiegeunfall: Wittenerin (53) kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots) - Es klingt wie der ein oder andere Weihnachtsfilm, ist aber keiner: Die Bochumer Polizei fahndet nach zwei Einbrechern, die am Dienstagmorgen, 12. Dezember, aus dem Keller eines Hauses in Bochum Weihnachtsschmuck gestohlen haben. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 9.40 Uhr gelangten zwei Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße (nahe Dorstener Straße) und ...

mehr