Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 67-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt ++ Fahranfänger verunglückt auf der K 219 ++ Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ Werkzeug aus Garage gestohlen ++

Rotenburg (ots)

67-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Rotenburg. Am Montagmittag ist eine 67-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Burgstraße verletzt worden. Ein 86-jähriger Autofahrer hatte gegen 12 Uhr von einem Parkplatz nach rechts auf die Burgstraße einbiegen wollen. Dabei achtete er nicht auf die Radlerin, die seinen Weg auf dem Geh- und Radweg auf der falschen Seite querte. Es kam zur Kollision und die 67-Jährige stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen am Kopf, am Ellenbogen und an den Beinen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Fahranfänger verunglückt auf der K 219

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 219 ist am frühen Montagmorgen ein 19-jähriger Fahranfänger verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr kam der junge Mann etwa in Höhe des Mühlenbachsees aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Suzuki nach rechts von der Kreisstraße ab. In einem Straßengraben blieb der Wagen liegen. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden an dem Suzuki beschreibt die Polizei als gering.

Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt

Sittensen. Ein besorgter Autofahrer hat der Polizei am Montagvormittag einen auffälligen Autofahrer gemeldet. Der Mann sei mit seinem VW Polo zwischen Osterheeslingen und Weertzen unterwegs und in Richtung Sittensen abgebogen. Dem Zeugen war die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen. Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Sittensen konnte den betreffenden Pkw auf dem Busbahnhof an der Lindenstraße in Sittensen stoppen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Der 22-jährige Fahrer des VW stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an. Der junge Mann musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Diesel abgezapft

Groß Meckelsen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes waren unbekannte Dieseldiebe in der Straße Am Kuhbach unterwegs. Aus dem Tank einer Zugmaschine zapften sie etwa dreihundert Liter Kraftstoff ab und machten sich damit aus dem Staub.

Werkzeug aus Garage gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Garage an der Straße Im Garten eingedrungen. Zuvor waren sie über einen Zaun auf das Grundstück geklettert. In der unverschlossenen Garage fanden die Täter Werkzeug und Zigarettenschachteln. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Handwerker-Transporter aufgebrochen

Zeven. Werkzeuge im Wert von über dreitausend Euro haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes im Brakeweg aus einem VW Crafter gestohlen. Der Handwerker-Transporter war zwischen Samstag und Montag auf einer Parkfläche eines Mehrparteienhauses abgestellt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Daraus nahmen sie einen Bohrhammer, einen Bohrschrauber, ein Ladegerät, ein Radiogerät, eine Säge, eine Stichsäge und eine Trennmaschine der Marke Makita mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell