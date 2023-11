POL-ROW: ++ Unfallflucht auf dem Delphino-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++ 73-jähriger E-Biker vom Auto angefahren ++ Unfall am Kreisel - 62-jähriger E-Biker verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Unfallflucht auf dem Delphino-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagabend auf dem Parkplatz des Bremervörder Familienbades "Delphino" an der Straße Am Lagerberg ereignet hat, sucht die Bremervörder Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 18.45 Uhr und 20 Uhr hatte eine 53-jährige Frau ihren grauen Ford Fiesta dort abgestellt. In diesem Zeitraum kollidierte ein noch unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken mit dem Wagen und verursachte einen ärgerlichen Schaden. Anstatt sich um die Regulierung zu kümmern, machte er sich unerkannt aus dem Staub. Zu dieser Zeit haben sich mehrere Menschen im Bad befunden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04761/7489-0 zu melden.

73-jähriger E-Biker vom Auto angefahren

Zeven. Am Samstagmittag ist ein 73-jähriger E-Biker bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Mann war gegen 12.20 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf dem Geh- und Radweg an der Scheeßeler Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Tulpenweg überquerte er die Landesstraße und achtete dabei vermutlich nicht auf den Mercedes eines 30-Jährigen. Durch die Kollision kam der Senior zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Unfall am Kreisel - 62-jähriger E-Biker verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall am sogenannten "Aral-Kreisel" in der Hansestraße ist am Sonntagnachmittag ein 62-jähriger E-Biker verletzt worden. Eine 54-jährige Autofahrerin hatte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Mazda in den Kreisverkehr einfahren wollen und vermutlich nicht mit dem Mann auf seinem Elektrofahrrad gerechnet. Bei der Kollision zog sich der 62-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Böller im Zigarettenautomat gezündet - Polizei bittet um Hinweise

Waffensen. Unbekannte haben am Samstagabend gegen 21.30 Uhr einen Böller in einem Zigarettenautomaten am Ackerweg gezündet. Durch die Explosion wurde das Gerät erheblich beschädigt. Den Tätern gelang es, Zigaretten zu erbeuten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04261/947-0 entgegen.

