POL-BO: Gestohlenes Auto zum Verkauf angeboten - Polizei veröffentlicht Fotos des Tatverdächtigen

Bochum, Sprockhövel (ots) - Ein nicht geklärter Sachverhalt, der sich vor über zwei Jahrzehnten zugetragen hat, beschäftigt die Kriminalpolizei in Bochum noch heute. Am 10. November 1996, gegen 20.15 Uhr, kam es in Sprockhövel nahe der Bushaltestelle Elberfelder Straße/Am Brink, zu einem versuchten Sexualdelikt. Ein unbekannter Mann hielt damals in diesem Bereich ...

mehr