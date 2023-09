Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Kritische Situation an der Hackerbrücke gemeistert

Deutsche Bahn Sicherheit und Bundespolizei leiten Wiesn-Heimfahrer um

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am frühen Samstagmorgen (23. September) kam es in Laim zu einem Schienenbruch, in dessen Folge auf der Stammstrecke kein S-Bahnverkehr mehr stattfand. Gegen 00:40 Uhr ereignete sich in Laim ein Schienenbruch. In dessen Folge musste der komplette S-Bahnverkehr über die Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Pasing eingestellt werden. Die Zugänge zu den beiden Abgängen an der Hackerbrücke zum Bahnsteig wurden von Mitarbeitern der Deutsche Bahn Sicherheit und den Einsatzkräften der Bundespolizei unverzüglich gesperrt. Zusätzlich musste der Bahnsteig über die Aufgänge geräumt werden, da die Dauer des Zugverkehrstillstandes nicht absehbar war. Aufgrund des immer noch hohen Besucherstromes von Oktoberfestgästen, die von der Theresienwiese kamen, mussten alle Reisenden über die Bahnsteigsperrung und den S-Bahnausfall informiert und weitergeleitet werden. Dank des Lautsprecherkraftwagens der Bundespolizei (LauKW) wurden Durchsagen u.a. mit den Weiterreiseempfehlungen gegeben. Die S-Bahn München GmbH richtete einen Schienenersatzverkehr ab dem Hauptbahnhof München ein. Kurz nach 3 Uhr konnten Techniker der Deutschen Bahn die Störung beheben, so dass die S-Bahnen den Betrieb wieder aufnahmen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell