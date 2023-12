POL-BO: Radarkontrollen für die 51. Kalenderwoche 2023

Bochum (ots) - Ein Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen, 15. Dezember, einen Bochumer (25) angegriffen und dessen Geldbörse gestohlen. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 3.15 Uhr war der 25-Jährige vom Hauptbahnhof kommend auf der Wittener Straße in Bochum-Mitte unterwegs. Seinen Angaben zufolge wurde er in Höhe der Hausnummer 98 unvermittelt von einem Unbekannten ...

mehr