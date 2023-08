Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Frauenberg (ots)

Am Mittwoch, den 30.08.2023 kam es gegen 23.10 Uhr auf der L 176 in Höhe Frauenberg zu einem Verkehrsunfall bei dem sich der 25-jährige Fahrer schwere Verletzungen zu zog. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Fahrer aus Idar-Oberstein kommend in Richtung Baumholder unterwegs. Unmittelbar vor dem Tunnel Frauenberg kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und kollidierte mit der Tunnelwand. Durch den Aufprall wurde der PKW zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musst durch Einsatzkräfte der Feuerwache 1 Idar-Oberstein geborgen werden. Nach Erstversorgung durch den anwesenden Notarzt wurde der schwer verletzte junge Mann ins Klinikum Idar-Oberstein eingeliefert. Während den Bergungsarbeiten kam es durch Beamte der PI Idar-Oberstein und der PI Baumholder zur Vollsperrung der L 176. Sachdienliche Hinweise zur genauen Klärung des Unfallherganges richten sie bitte unter der Telefonnummer 06783/9910 an die Polizeiinspektion Baumholder.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell