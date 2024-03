Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein mit Auto

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntag (10.03.) verständigte ein Zeuge gegen 19.30 Uhr die Polizei. Der Mann fuhr hinter einem Renault her, der in Schlangenlinien auf der Lütkenheider Straße unterwegs war. Bei Eintreffen der Polizei konnten die Beamten einen 24-Jährigen antreffen, der stark alkoholisiert war. Er hatte den Autoschlüssel des Renaults bei sich und gab an, dass er das Auto vor einigen Minuten nur kurz umgeparkt habe. Einen Führerschein konnte der Hagener den Polizisten nicht vorzeigen, die Fahrerlaubnis war ihm bereits entzogen worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten den Renault sicher und untersagten dem Mann das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Der 24-Jährige muss sich wegen Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten und wurde angezeigt. Die Einsatzkräfte fertigten darüber hinaus eine Strafanzeige gegen die Halterin des Autos, da sie zuließ, dass der Hagener das Auto ohne Fahrerlaubnis führte. (arn)

