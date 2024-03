Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bei Raub schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Freitag (08.03.) suchte ein schwer verletzter 45-Jähriger die Polizeiwache in Haspe auf und gab an, gegen 13.45 Uhr Opfer eines schweren Raubes geworden zu sein. Der Mann schilderte, den Mopsweg bergab, in Richtung Bahnhof Heubing, gelaufen zu sein. Plötzlich sei eine unbekannte Person von hinten an ihn herangetreten, habe auf ihn eingeschlagen, ihn zu Boden geworfen und am Boden liegend getreten. Unter Vorhalten eines Messers habe der unbekannte Täter den Hagener aufgefordert, ihm seinen Rucksack auszuhändigen. Als dieser der Aufforderung nachkam, habe sich der Täter in Richtung der Tückingstraße fußläufig entfernt.

Der 45-Jährige musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte den Täter als männlich und ca. 180-185cm groß beschreiben. Er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Kappe, Springerstiefel und eine weiße Schutzmaske. Die Polizei Hagen bittet um Hinweise durch Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

