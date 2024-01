Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol und Drogen

Ruhla ( Wartburgkreis) (ots)

In der Straße Dornsenberg steuerte am Samstagmorgen ein 26-Jähriger einen Pkw Subaru in einen Gartenzaun. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem mutmaßlichen Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Der Atemalkoholwert wurde mit 1,9 Promille bestimmt. Der Drogentest reagierte auf zwei verbotene Substanzen. Zudem besitzt der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer selbst blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Pkw war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. (as)

