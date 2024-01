POL-BOR: Ahaus - Einbrecher gelangt nicht in Haus

Kreis Borken (ots) - Brände haben am Silvesterabend und in der Neujahrsnacht an mehreren Stellen im Kreis Borken Einsätze von Feuerwehr und Polizei erfordert. In Bocholt kam es zu insgesamt fünf derartigen Vorfällen: Gegen 18.00 Uhr zündeten Unbekannte den Inhalt eines Papiercontainers an der Eintrachtstraße an. Eine weitere Brandstiftung in einem ...

