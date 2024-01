Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Die Bundespolizei präsentiert sich auf der weltgrößten Wassersportmesse in Düsseldorf

Düsseldorf / Neustadt in Holstein / Bad Bramstedt (ots)

Die Nachwuchsgewinnung der Bundespolizei See reist in diesem Jahr wieder zur Messe "boot" nach Düsseldorf, um dort gemeinsam mit der Polizei Nordrhein-Westfalen die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten vorzustellen. Erfahrene Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, die an Bord der Einsatzschiffe der Bundespolizei ihren Dienst versehen, warten vom 20. bis 28. Januar in Halle 14 Bereich B02 auf ihren Besuch. An einem modern und maritim gestalteten Informationsstand können interessierte Messebesucher mit uns ins persönliche Gespräch kommen.

Dem Publikum werden alle Fragen zum Thema Direkteinstieg in eine Spezialverwendung, in ein Praktikum und alle allgemeinen Fragen zum Auswahlverfahren sowie zur Ausbildung und zum Studium bei der Bundespolizei durch die Einstellungsberatung der Bundespolizeiakademie beantwortet.

Mit im Gepäck haben wir neue VR-Brillen mit maritimen Filmen, welche erstmalig auf dieser Messe der Öffentlichkeit gezeigt werden. Neben den maritimen 360 Grad-Filmen, werden auch Filme aus anderen Aufgabengebieten der Bundespolizei gezeigt. Wer sich schon vorab über die Einstellungsvoraussetzungen und die Karrieremöglichkeiten bei der Bundespolizei informieren möchte, kann das jederzeit auf der Internetseite www.komm-zur-bundespolizei.de.

Für Interviewanfragen richten Sie sich bitte direkt an unsere Kollegin vor Ort. Esther Hecht erreichen Sie unter der Telefonnummer: 0172-930 65 75

