Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Feststellung unerlaubter Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt (Stand 31. Oktober 2023)

Ein Dokument

Bad Bramstedt, Pasewalk, Neubrandenburg, Rostock, Schwerin, Stralsund, Kiel, Flensburg, Neumünster, Lübeck (ots)

Monatlich wurden in den Jahren 2021 bis Oktober 2023 die in der Anlage beigefügte Feststellungen unerlaubt eingereister Personen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern durch die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt getroffen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell