POL-EL: Messingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots) - Am Sonntag kam es gegen 4.10 Uhr in der Straße Sandhook zu Streitigkeiten zwischen drei Personen. Dabei haben ein bislang unbekannter Mann und eine Frau auf einen 18-Jährigen eingeschlagen und anschließend in Richtung Lingener Straße geflüchtet. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kann die beiden Personen wie folgt beschreiben. Der Mann soll etwa 188 cm groß mit blonden Haaren mit ...

