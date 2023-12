Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nordhorn (ots)

Am Sonntag kam es gegen 4.10 Uhr in der Straße Sandhook zu Streitigkeiten zwischen drei Personen. Dabei haben ein bislang unbekannter Mann und eine Frau auf einen 18-Jährigen eingeschlagen und anschließend in Richtung Lingener Straße geflüchtet. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kann die beiden Personen wie folgt beschreiben. Der Mann soll etwa 188 cm groß mit blonden Haaren mit Mittelscheitel und einem weißen T-Shirt sowie heller Jeans bekleidet sein. Die Frau etwa 160 cm groß, dunkle Haare und trug eine helle Hose und eine schwarze Winterjacke der Marke "Nike" welches als Aufschrift auf dem Rücken zu erkennen war. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

