Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Feststellung unerlaubter Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt (Stand 30. November 2023)

Pasewalk/Neubrandenburg/Stralsund/Neustrelitz/Rostock/Schwerin/Kiel/Flenburg/Hamburg (ots)

Monatlich wurden in den Jahren 2021 bis November 2023 die in der Anlage beigefügte Feststellungen unerlaubt eingereister Personen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern durch die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt getroffen.

