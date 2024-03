Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (25.03.2024) schlug ein noch unbekannter Täter in der Friedrichstraße in Heutingsheim zu und brach in eine Bäckerei ein. Mutmaßlich kletterte der Einbrecher zunächst auf das Flachdach des Geschäfts und gelangte dann über ein Oberlicht ins Innere. Aus dem Verkaufsraum sowie aus einem Nebenraum stahl der Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Freiberg am Neckar zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell