Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Mehrere Diebstähle von Auto-Katalysatoren

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (24.03.2024) 20:00 Uhr und Dienstag (26.03.2024) 13:45 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter gleich dreimal in Eglosheim zu. Die Täter stahlen jeweils die Katalysatoren aus zwei Ford und einem Mitsubishi, die alle drei in der Hirschbergstraße abgestellt waren. Dabei schnitten die Täter die Katalysatoren mutmaßlich aus den Fahrzeugen heraus. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Der Polizeiposten Eglosheim nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

