POL-LB: Waldenbuch: VW Caddy gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag (26.03.2024) 23.00 Uhr und Mittwoch (27.03.2024) 08.35 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter gleich drei PKW, die beieinander in der IBM-Straße Höhe Waldenbucher Straße in Sindelfingen am Fahrbahnrand abgestellt waren. Ein BMW wurde vermutlich mittels eines Backsteins beschädigt. Auf die Frontscheibe wurde mehrfach ...

mehr