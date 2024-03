Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Flein: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam es am Freitagabend gegen 22.12 Uhr auf der B 27 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Focus war in Fahrtrichung Lauffen unterwegs und wollte auf Höhe des Gewanns Rauhen Stich nach links in Fahrtrichtung Flein abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer einen entgegenkommenen bevorrechtigten 21-jährigen Audifahrer, der in Fahrtrichtung Heilbronn fuhr. Infolge der Kollision wurde der Fahrer im Ford eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen geschnitten werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 25.000 EUR. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, Notarzt, die Feuerwehr, Abschleppdienste, örtlicher Bauhof und Polizei. Die Fahrbahn war für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis 01.30 Uhr komplett gesperrt. Eine Spezialfirma wurde zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Unfallermittlungen übernommen.

