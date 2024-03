Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Autos durch Schüsse aus Luftdruckwaffe beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es in Bad Mergentheim im Bereich der Marienstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. An den Fahrzeugen von bisher drei Geschädigten konnten mehrere Beschädigungen in Form von Löchern und Eindellungen festgestellt werden. Da mehrere Geschosse, welche üblicherweise aus Luftgewehren verschossen werden, an den Tatörtlichkeiten gefunden wurden, wird davon ausgegangen, dass die Beschädigungen mittels eine Luftdruckwaffe entstanden sind. Weitere Geschädigte oder Zeugen die Hinweise zu den Taten oder dem Täter geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Lauda-Könisghofen: Mit 2,7 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Mit starkem Alkoholgeruch erschien ein 32-jähriger am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr zu einer Vernehmung auf dem Polizeiposten Lauda-Königshofen. Da der Mann mit seinem Fahrrad angefahren kam, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 2,7 Promille an. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Der 32-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Grünsfeld: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Donnerstag zwischen 06.40 Uhr und 12.30 Uhr in Grünsfeld einen BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW des Geschädigten entstand ein Lackschaden am linken Außenspiegel. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden hellblaue Lackantragungen am BMW erkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen die Hinweise zu dem Verursacher haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Betrunken Auto gefahren

Unter dem Einfluss von Alkohol nahm ein 58-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr am Straßenverkehr teil. Der Mann befuhr die Bundesstraße 290 zwischen Lauda-Königshofen und Unterbalbach. An der Einmündung "Am Wöllerspfad" wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund von starkem Alkoholgeruch wurden zwei Alkoholtests durchgeführt. Diese ergaben eine Wert von rund 1,2 Promille. Anschließend wurde er ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Wertheim: Diebstahl mit Einhandmesser

Beim Diebstahl einer Whiskey-Cola Dose am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Bestenheider Straße in Wertheim wurde ein 30-jähriger von der Kassiererin ertappt. Diese sprach den Beschuldigten auf den Diebstahl an. Daraufhin schubste dieser die Kassiererin zu Seite und flüchtet durch den Hintereingang. Er kam jedoch wieder zurück, sodass sich seine Personalien feststellen ließen. Bei der Durchsuchung konnte ein Einhandmesser in der Bauchtasche aufgefunden werden.

