Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unfallflucht in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (27.03.2024) ereignete sich in der Schillerstraße in Kirchheim am Neckar eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen sucht. Der Fahrer eines Opel stellte diesen gegen 06.00 Uhr vor einem Geldinstitut im Kreuzungsbereich mit der Uhlandstraße ab und verließ den Wagen. Zu diesem Zeitpunkt stand vor dem Opel ein weiteres Fahrzeug. Wenige Minute später kam der Opel-Fahrer zurück. Im Anschluss stellte er fest, dass die Front seines PKW Beschädigungen aufwies. Mutmaßlich war ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen den Opel gefahren und hatte die Unfallstelle anschließend, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, verlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

