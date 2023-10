Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Wahlplakate angezündet - Bundespolizei stellt Täter

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Samstagnacht (30.9. / 2:25 Uhr) setzten drei Personen ein Wahlplakat in der Kasseler Innenstadt in Brand. Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel bemerkte den Brand und nahm die Täter vor Ort vorläufig fest. Anschließend wurden die Täter im Alter von 21, 19 und 40 zuständigkeitshalber den Beamten vom Revier Ost in Kassel übergeben. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 40-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Flasche Brennspiritus und ein Flambierbrenner gefunden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell