BPOL-KS: Zugbegleiter geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen!

Alsfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll gestern Nacht (1.10. / 1:11 Uhr) einen Zugbegleiter im Bahnhof Alsfeld körperlich angegangen haben. Vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung in der Hessischen Landesbahn (24845) auf der Fahrt von Gießen in Richtung Alsfeld. Der spätere Angreifer soll seine Schuhe auf den Sitzen gehabt haben und diese trotz mehrmaliger Aufforderung dort belassen haben. Beim Ausstieg im Bahnhof Alsfeld soll er dann den Zugbegleiter geschlagen und getreten haben. Hierbei fiel der Bahnmitarbeiter zwischen Bahnsteigkante und Zug in den Gleisbereich und verletzte sich am Kopf. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Zugbegleiter konnte aus eigener Kraft zurück auf den Bahnsteig klettern. Anschließend wurde das Bundespolizeirevier Fulda verständigt. Aufgrund der Verletzungen musste das Opfer im Krankenhaus Lauterbach behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

