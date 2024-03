Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber bedroht Kassierer mit Machete - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45145 E-Frohnhausen: Am Freitagabend (8. März) bedrohte ein maskierter Mann den Kassierer eines Kiosks mit einer Machete und forderte Bargeld. Er flüchtete jedoch ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:50 Uhr betrat ein junger Mann einen Kiosk an der Düsseldorfer Straße. Hierbei hatte er sein Gesicht mit einem schwarz/weißen Bandana bedeckt und hielt eine Machete in der Hand. Der Unbekannte forderte den Kassierer auf, die Kasse zu öffnen und Bargeld herauszugeben. Der Essener öffnete jedoch nicht wie gefordert die Kasse, sondern sprühte mit einem Reizstoff in die Richtung des Räubers. Dieser flüchtete ohne Bargeld in Richtung Postreitweg aus dem Kiosk.

Zeugen beschrieben den Unbekannten als ca. 175 cm großen und 20-30 Jahre alten Mann mit einer schlanken Statur und blonden Haaren. Neben seiner Maskierung soll er einen schwarzen Kapuzenpullover, einen dunklen Rucksack und eine schwarze Jogginghose mit jeweils drei weißen Streifen an den Seiten getragen haben.

Das Raubkommissariat der Polizei Essen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Für Hinweise melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell