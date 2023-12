Polizei Braunschweig

POL-BS: Ermittlungen nach Beleidigungen im Stadion

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hamburger Straße,

02.12.2023

Im Eintracht-Stadion wurden mehrere Schriftzüge mit strafrechtlich relevantem Inhalt gezeigt

Am Samstag fand im Eintracht-Stadion das Fußballspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Greuther Fürth statt. Während des Spiels wurde in der Südkurve mehrfach der Schriftzug "ACAB" in verschiedenen Formen gezeigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Beleidigung aufgenommen.

Ein Tatverdächtiger konnte noch im Einsatz identifiziert werden, was auch die Entscheidung, mit Polizeikräften nicht in den Stehblock zu gehen, begründet. Aktuell wird Videomaterial ausgewertet, um weitere Tatverdächtige festzustellen.

Thomas Bodendiek, Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig, sagt zu den Vorfällen: "Ich kann nicht verstehen, was diese Menschen dazu animiert, meine Kolleginnen und Kollegen auf diese Weise zu beleidigen. Ich bin zuversichtlich, dass es unseren Ermittlern gelingen wird, weitere Tatverdächtige zu den Beleidigungen zu identifizieren. Ein Vorwurf von Polizeigewalt gegenüber Fußballfans ist absolut haltlos, für diese Darstellung habe ich kein Verständnis. Gewalt im Kontext Fußball spielt sich ausschließlich zwischen verfeindeten Gewaltgruppierungen und Gewaltpersonen statt. Beispielhaft seinen hier nur Angriffe auf Shuttlebusse oder Fans mit Fanutensilien des gegnerischen Vereins genannt."

